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13:06, 19 декабря 2024Россия

Путин заявил о праве ядерного удара по неядерной стране при одном условии

Путин: в измененной ядерной доктрине говорится о новых военных опасностях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия имеет право нанести ядерный удар по неядерной стране в случае появления опасностей, которые могут перерасти в военные угрозы ее суверенитету. Это условие назвал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Разъясняя изменения в российской ядерной доктрине, утвержденные в ноябре, глава государства подчеркнул, что речь идет об ответственности стран, которые могут принимать участие в агрессии против Росси вместе с государствами, обдающими ядерным оружием.

«И если такие страны так же будут, как и их союзники, создавать угрозы нашему суверенитету, существованию России, то тогда мы считаем себя в праве применять и против них наше ядерное оружие», — объяснил Путин.

Он добавил, что аналогичное решение может быть принято в случае угроз суверенитету Белоруссии.

Ранее начальник Генштаба Герасимов заявил, что порог ядерного сдерживания не определен для России никакими международными обязательствами и зависит от необходимости нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.

ЖЗЛ
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