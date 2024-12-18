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14:02, 18 декабря 2024Россия

Начальник Генштаба назвал условие применения ядерного оружия

Начальник Генштаба Герасимов обозначил порог ядерного сдерживания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов обозначил порог ядерного сдерживания и назвал условие применения такого оружия. По его словам, ответные действия последуют за любыми угрозами безопасности страны, передает РИА Новости.

«Подчеркну, что так называемый порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами нашей страны и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника», — обозначил Герасимов.

Глава Генштаба ВС РФ добавил, что «ни у кого не должно быть сомнений, что на любые угрозы безопасности Россия примет необходимые ответные меры». «[Будет] применено то оружие, которое посчитаем целесообразным», — заключил он.

Герасимов также обратил внимание на то, что в доктрине США порог применения ядерного оружия «обозначен нечетко и существенно ниже, чем в обновленной российской ядерной доктрине».

В конце ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно обновленному документу, условием для применения ядерного оружия, в частности, будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.

Позднее Путин заявил о необходимости совершенствования ракетной системы средней дальности «Орешник». Он пояснил, что достаточное количество современных систем оружия способно поставить на грань практически отсутствия необходимость применения ядерного оружия.

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