Путин заявил, что Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует

Президент России Владимир Путин дал пояснения по новой ядерной доктрине, заявив, что Россия не ужесточает документ, а совершенствует, передает ТАСС.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем», — сказал Путин, подчеркнув, что совершенствовать также необходимо ракетную систему средней дальности «Орешник».

По его словам, достаточное количество современных систем оружия способно поставить на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия.

«Мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям, и я бы сказал, даже сдержанно, но там, где нужно, проявляем необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, считают Россию своей Родиной, готовы все сделать для ее укрепления», — заключил президент России.

В конце ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину. Тем самым, российский президент расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.