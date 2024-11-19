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11:33, 19 ноября 2024Россия

Раскрыто условие применения ядерного оружия Россией

Применение ядерного оружия возможно при критической угрозе России и Белоруссии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Министерство обороны / РИА Новости

Применение ядерного оружия возможно при критической угрозе России и Белоруссии. Условия ядерного сдерживания раскрыты в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Как следует из принятого документа, решение о применении ядерного оружия в России будет принимать президент.

Условием для принятия такого решения будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности. При этом, как следует из документа, агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников будет рассматриваться как агрессия этой коалиции в целом, а агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерного — как совместное нападение.

«Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения», — говорится в тексте документа.

В предыдущей версии ядерной доктрины говорилось, что основанием для ядерного ответа была ситуация, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Во вторник, 19 ноября, Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В новом документе, в частности, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что новая ядерная доктрина должна быть детально изучена за рубежом.

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