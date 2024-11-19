В Кремле прокомментировали подписание Путиным обновленной ядерной доктрины

Песков: новая ядерная доктрина должна быть детально изучена за рубежом

Текст Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания должен стать предметом глубокого анализа. Заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал документ 19 ноября. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обновленная ядерная доктрина предусматривает, в частности, основания для ядерного сдерживания. Кроме того, ядерный ответ может вызвать и удар по России конвенциональным оружием.

Внести изменения в ядерную доктрину глава государства предложил 25 сентября. Инициатива была поддержана Минобороны. Руководитель ведомства Андрей Белоусов обосновал принятые меры изменившейся военно-политической обстановкой.