Путин предложил изменить ядерную доктрину России

Кремль опубликовал заявление Путина об изменении ядерной доктрины РФ

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Об этом стало известно из публикации со вступительным словом на совещании по ядерному сдерживанию, которая доступна в Telegram-канале Кремля.

«Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Так, в проекте основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — сказал глава государства.

Путин заявил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он. В июне изменение ядерной доктрины допускал президент России Владимир Путин. Актуализация ядерной доктрины России обусловлена сложившейся повесткой дня, которая была сформирована в результате действий Запада, объясняли в Кремле.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта. Пока что Москва проявляет терпение, но оно может закончиться.