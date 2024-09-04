В Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины России

Песков: повестка дня, созданная Западом, требует актуализации ядерной доктрины

Актуализация ядерной доктрины России обусловлена сложившейся повесткой дня, которая была сформирована в результате действий Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, его цитирует ТАСС.

«Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада», — сказал Песков.

Запад, в частности, отказывается от диалога и продолжает линию по наступлению на интересы и безопасность России на территории Украины. Эти обстоятельства будут учитываться и лягут в основу тех предложений, которые будут сформулированы по вопросу ядерной доктрины.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он.

В июне изменение ядерной доктрины допускал президент России Владимир Путин. Согласно доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны», напомнил глава государства. По его мнению, такая необходимость пока не возникла. Ядерная доктрина — это живой инструмент, который должен подстраиваться под реалии, уверен он.