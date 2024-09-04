Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:27, 4 сентября 2024Россия

В Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины России

Песков: повестка дня, созданная Западом, требует актуализации ядерной доктрины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Актуализация ядерной доктрины России обусловлена сложившейся повесткой дня, которая была сформирована в результате действий Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, его цитирует ТАСС.

«Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада», — сказал Песков.

Запад, в частности, отказывается от диалога и продолжает линию по наступлению на интересы и безопасность России на территории Украины. Эти обстоятельства будут учитываться и лягут в основу тех предложений, которые будут сформулированы по вопросу ядерной доктрины.

1 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Это произойдет на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО), объяснял он.

В июне изменение ядерной доктрины допускал президент России Владимир Путин. Согласно доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны», напомнил глава государства. По его мнению, такая необходимость пока не возникла. Ядерная доктрина — это живой инструмент, который должен подстраиваться под реалии, уверен он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский отстранил начштаба ВСУ, заподозренного в госизмене. Почему военного уже второй раз обвиняют в связях с Россией?

      Очевидцы сообщили о звуках взрывов над Тулой

      Хирург рассказал о бесконтактной войне в зоне СВО

      Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО

      В Кремле прокомментировали удары по территории России оружием США

      Россия резко нарастила вывоз сжиженного газа

      В бундестаге обвинили главу МИД Германии в обесценивании дипломатии

      В Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины России

      Песков оценил возможность переговоров с Украиной в случае отставки Кулебы

      Бывшая «мисс Вселенная» позагорала в крошечном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше