Россия изменит ядерную доктрину из-за Запада

Рябков: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за действий Запада

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО). «Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии», — цитирует ТАСС замминистра иностранных дел России.

В конце августа Рябков призвал Соединенные штаты Америки ответственно подойти к сложившейся ситуации в мире. «Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США, которые имеют все меньше внутренних сдерживающих моментов», — подчеркнул дипломат.