В МИД ответили на слова Трампа о третьей мировой войне

Рябков: Россия озабочена эскалационным курсом США

Россия озабочена эскалационным внешнеполитическим курсом США и призывает ответственно подойти к сложившейся ситуации в мире. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны, передает РИА Новости.

Ранее Трамп предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за атаки украинских войск на Курскую область.

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание бывшего американского лидера, заявив, что к этому предупреждению можно относиться с пониманием.