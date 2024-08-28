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12:40, 28 августа 2024Мир

В Кремле прокомментировали слова Трампа о третьей мировой войне

Песков: к словам Трампа о третьей мировой можно относиться с пониманием

Фото: Go Nakamura / Reuters

К словам кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область можно относиться с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что многие западные страны вовлечены в конфликт на Украине. В частности, вылазка ВСУ в Курской области усиливает напряженность «до предела», подчеркнул Песков.

«Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», — заявил он.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что атака ВСУ на Курскую область приблизила угрозу начала третьей мировой войны. Политик считает, что сегодня глобальный конфликт «ближе, чем когда-либо».

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      Лина Пивоварова
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