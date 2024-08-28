Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом передает Independent.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — заявил Трамп. Бывший американский лидер отметил, что сейчас глобальный конфликт ближе, чем когда-либо.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за вторжение в Курскую область, так как теперь украинские военнослужащие терпят крупное поражение в Донбассе. Он отметил, что отличные результаты российских военных в Донбассе приведут к потере Киевом критически важных территорий и объектов.