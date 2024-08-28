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02:18, 28 августа 2024Мир

В США заявили о последствиях атаки ВСУ в Курской области

Риттер: главком ВСУ Сырский заплатил большую цену за атаку в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, так как теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе. О последствиях нападения на российский регион заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом (...) Он заплатил за это огромную цену», — сказал Риттер.

Он обратил внимание на то, что сейчас российские войска показывают отличные результаты в Донбассе, что, как считает бывший разведчик из США, приведет к потере Киевом критически важных территорий и объектов.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

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      Марина Совина
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