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09:21, 28 августа 2024Мир

Трамп предупредил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область

Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает Independent.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — заявил бывший американский лидер, отметив, что сейчас глобальный конфликт ближе, чем когда-либо.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер отметил, что главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, так как теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе. Он добавил, что отличные результаты российских военных в Донбассе приведут к потере Киевом критически важных территорий и объектов.

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      Семен Александров
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