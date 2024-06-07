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19:21, 7 июня 2024Россия

Путин допустил изменение ядерной доктрины России

Путин допустил, что в ядерную доктрину России могут внести изменения

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент Владимир Путин допустил, что ядерную доктрину России в будущем могут скорректировать. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Глава государства напомнил, что, согласно данной доктрине, применение ядерного оружие возможно только «в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны». По мнению Путина, такая необходимость пока не возникла.

При этом он подчеркнул, что ядерная доктрина — это живой инструмент. «Мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — сказал президент.

В ходе пленарной сессии Путин также попросил не упоминать всуе тему ядерных ударов. По словам главы государства, он исходит из того, что такое оружие не будет пущено в ход.

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Ранее Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ призвал не доводить Россию до угрозы использования ядерного оружия. По его словам, Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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