Путин попросил не упоминать всуе тему о нанесении ядерных ударов

Президент России Владимир Путин попросил не упоминать всуе тему ядерных ударов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам президента России, он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход. «И у нас нет такой необходимости», — отметил он.

У российских войска не дойдут до применения ядерного оружия, поскольку постоянно совершенствуют ведение боевых действий конвенциональным вооружением, продолжил Путин. «Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою работу», — добавил Путин.

На ПМЭФ Путин также высказался о войне России против других стран. Президент России заявил, что Москва не будет «со всеми воевать».