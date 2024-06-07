Путин высказался о войне России против других стран

Путин заявил, что Россия не будет «со всеми воевать»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет «со всеми воевать». Об этом он высказался в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Отвечая на вопрос модератора пленарной сессии политолога Сергея Караганова о том, как быть с «нелегитимными и ненадежными партнерами», глава государства вспомнил слова советского лидера Иосифа Сталина. «Как говорил Иосиф Виссарионович "других писателей у меня нет" в отношении Союза писателей СССР, когда Берия пришел настучать на них в очередной раз. Вот такие партнеры, что сделать, со всеми воевать, что ли», — заявил Путин.

Он также выразил уверенность в победе России на Украине и подчеркнул необходимость «добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежными».

Ранее Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ призвал не доводить Россию до угрозы использования ядерного оружия. По его словам, Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так.