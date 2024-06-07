Путин заявил об уверенности в победе на Украине

Путин на ПМЭФ заявил, что уверен в победе России на Украине

Президент России Владимир Путин уверен в победе России на Украине. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Путин обсуждал с модератором пленарного заседания Сергеем Карагановым возможность переговоров с украинской стороной и указал на необходимость «добиваться таких договоренностей и таких условий, которые бы соответствовали нашим интересам и были бы максимально надежными».

«Как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договоренности могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьемся победы», — отметил Путин.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров Москвы и Киева. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, каждая новая поставка вооружений на Украину выводит напряженность в регионе на новый виток.