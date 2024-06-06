В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров Москвы и Киева

Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом

На данный момент нет никаких предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат, отметили журналисты.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоров России и Украины не будет. «Достичь целей на сегодня можно только силой. Никаких переговоров не будет», — сказал руководитель республики.