Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:57, 6 июня 2024Россия

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров Москвы и Киева

Песков заявил, что сейчас нет предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валентина Певцова / РИА Новости

На данный момент нет никаких предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат, отметили журналисты.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоров России и Украины не будет. «Достичь целей на сегодня можно только силой. Никаких переговоров не будет», — сказал руководитель республики.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже услышали». Песков заявил, что Запад получил сигнал Путина о готовности поставок оружия третьим странам

      Российские военные корабли прибудут на Кубу

      Индонезия захотела отменить визы для россиян

      В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров Москвы и Киева

      Песков двумя словами охарактеризовал конференцию по Украине в Швейцарии

      Доказано существование аномалии неуловимых частиц

      Россиян предупредили о грозящих изъятием дачи ошибках

      Мигрант получил пожизненный срок за жестокую расправу с обезглавливанием

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Харламова заподозрили в третьей женитьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше