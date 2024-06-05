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00:12, 5 июня 2024Мир

В МИД России назвали условие для переговоров по Украине

Галузин: переговоры с Киевом будут после признания новых территориальных реалий

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Чтобы начать переговоры по Украине, необходимо, чтобы новые территориальные реалии были признаны. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия», — продолжил замглавы МИД РФ.

По словам дипломата, непрекращающиеся поставки Киеву оружия производства западных стран только затягивают украинский кризис и способствуют увеличению числа жертв среди мирного населения.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что западные страны даже при желании Украины не дадут провести мирные переговоры с Россией. По его словам, Киев находится под сильным влиянием Европы и США.

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      Александра Синицына
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