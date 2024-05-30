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08:47, 30 мая 2024Россия

Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

Коротченко: Запад даже при желании Киева не даст провести переговоры с Москвой

Фото: Thomas Peter / Reuters

Западные страны даже при желании Киева не дадут провести мирные переговоры с Москвой. О таком препятствии рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ТАСС.

«Украина находится под достаточно плотным воздействием западных стран. Политические элиты Украины на данный момент нацелены на продолжение вооруженного противоборства. Запад не даст нам такой возможности, на данном этапе мирные переговоры нам никто не предложит», — высказался военный эксперт.

Ранее западные аналитики заявили, что Киеву придется начать мирные переговоры на условиях России из-за тяжелого положения на фронте и нестабильной внутренней ситуации. Они подчеркнули, что если США сократят свою помощь, президенту республики Владимиру Зеленскому придется пойти на это.

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