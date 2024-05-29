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09:56, 29 мая 2024Мир

Западные аналитики признали нужду Украины в переговорах на условиях России

Newsweek: Киеву придется пойти на мирную сделку на российских условиях

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тяжелое положение на фронте и нестабильная внутренняя ситуация приведут к тому, что Киеву придется пойти на мирную сделку с Москвой на российских условиях. Об этом со ссылкой на данные западных аналитиков из Международной кризисной группы (ICG) сообщает Newsweek.

«Если США сократят свою помощь, Европе придется восполнять пробелы, ей еще предстоит пройти немалый путь в этом нелегком процессе... Если Украина и ее сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», — говорится в публикации.

Ранее экс-советник Пентагона и полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в случае продолжения специальной военной операции России на месте Украины появится новое государство с другим названием. «Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной», — заявил он.

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      Виктория Кондратьева
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