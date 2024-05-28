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20:55, 28 мая 2024Мир

Украине предрекли исчезновение

Экс-советник Пентагона Макгрегор: на месте Украины появится новое государство

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае продолжения специальной военной операции России на месте Украины появится новое государство с другим названием. Такую мысль высказал экс-советник Пентагона и полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«У [украинского президента] Владимира Зеленского нет будущего, ему конец. Русские не шутят, они чертовски серьезны… Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва готова продолжать переговоры по Украине на основе, заложенной в Стамбуле. Он напомнил, что Кремль никогда не отказывался от переговорного процесса.

Последние очные переговоры российской и украинской делегациями состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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