Путин заявил о готовности продолжать переговоры по Украине

Путин: готовы продолжать переговоры по Украине на основе, заложенной в Стамбуле

Россия готова продолжать переговорный процесс по Украине на той основе, что была заложена в ходе диалога в Стамбуле. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. Ее трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса по Украине. «Украинская сторона отказалась публично. Парафировали соглашение и отказались с целью победить нас на поле боя», — сказал Путин, подчеркнув, что если Киев готов к урегулированию, то пусть он сам возвращается к диалогу.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Киев также подтвердил свое согласие на нейтральный статус и пообещал пресекать пытки российских военнослужащих, но в итоге переговоры были заморожены.

Путин впоследствии называл приемлемым проект стамбульского соглашения, где были в том числе изложены вопросы обеспечения безопасности Украины.

По словам президента, Киев выбросил «в мусорное ведро» разработанный проект соглашения.