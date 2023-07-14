Путин назвал приемлемым проект стамбульского соглашения

Путин: Россия считала в целом приемлемым проект стамбульского соглашения с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва считала «в целом приемлемым» проект стамбульского соглашения с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в документе были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. Однако, по мнению российского лидера, Киев выбросил «в мусорное ведро» данный проект соглашения. «Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым», — сообщил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что проект соглашения о прекращении боевых действий, обсуждавшийся делегациями России и Украины весной 2022 года в Стамбуле, включал в себя договоренности по Крыму и Донбассу.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.

Позже прошли еще несколько раундов переговоров в онлайн-формате, после чего они прекратились. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В июне, оценивая возможность переговоров с Украиной, Песков заявил, что в Москве в настоящий момент не видят предпосылок для диалога с Киевом.