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Зеленский официально признал невозможность переговоров с Путиным

Президент Украины Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным

Фото: President Of Ukraine  / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Согласно указу, действие которого наступает в силу со дня опубликования, констатируется невозможность проведения переговоров с российским президентом. Помимо этого, Зеленский рекомендовал Верховной Раде в ускоренном режиме принять законопроекты «о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации».

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Президент Украины после заседания СНБО 30 сентября заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако переговоры пройдут только тогда, когда в России сменится президент. «Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность», — заявил Зеленский.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с украинским руководством. Он уточнил, что диалог возможен в случае заинтересованности Киева. До этого Зеленский отрицал возможность переговоров с Путиным в случае признания результатов референдумов. Встречу Путина и Зеленского предлагал устроить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Варвара Кошечкина
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