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Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Москвой

Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока Путин является президентом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. Условия для возобновления переговорного процесса глава Украины назвал в своем Telegram-канале.

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — сказал он и отметил, что Киев готов к диалогу с Россией, «но уже с другим президентом».

Ранее в сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылки для переговоров Путина с украинским коллегой отсутствуют. Зеленский также сообщил, что не готов к переговорам с Россией, отказавшись вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

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Варвара Кошечкина
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