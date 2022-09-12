В Кремле оценили вероятность переговоров Путина с Зеленским

Песков заявил, что предпосылки для переговоров Путина с Зеленским отсутствуют

Предпосылки для переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским отсутствуют. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее украинский лидер заявил, что не готов к переговорам с Россией, отказавшись вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы». Комментируя его слова, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего.