Медведев отреагировал на слова Зеленского об отказе вести переговоры с Россией

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия потребует тотальной капитуляции Киева

Нынешние «ультиматумы», которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, якобы выдвигает Россия, — детская разминка перед требованиями будущего. Так на слова украинского лидера об отказе вести переговоры отреагировал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы», — написал политик. Зампред Совбеза заявил, что президент Украины знает «ультиматумы»: тотальная капитуляция Киева на условиях России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией. Кроме того, он отказался вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. По результатам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что переговоры позволили РФ получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.