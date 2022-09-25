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Зеленский оценил возможность переговоров с Россией после референдумов

Президент Украины Зеленский назвал невозможными переговоры с Россией после референдумов
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом России [Владимиром Путиным]», — оценил вероятность переговоров Зеленский.

Ранее Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов о присоединении к России. Представитель МИД страны Олег Николенко заявил, что «Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины».

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Варвара Кошечкина
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