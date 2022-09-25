Киев потребовал чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов

Украина потребовала провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе

Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов о присоединении к России. Об этом в Twitter написал представитель МИД страны Олег Николенко.

Он заявил, что «Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на совет президента Украины Владимира Зеленского русским жителям Донбасса уходить в Россию. «Вот жители путем референдума так сейчас и поступают», — указал дипломат.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.