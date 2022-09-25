Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев потребовал чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов

Украина потребовала провести чрезвычайное заседание СБ ООН из-за референдумов в Донбассе

Фото: РИА Новости

Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов о присоединении к России. Об этом в Twitter написал представитель МИД страны Олег Николенко.

Он заявил, что «Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на совет президента Украины Владимира Зеленского русским жителям Донбасса уходить в Россию. «Вот жители путем референдума так сейчас и поступают», — указал дипломат.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу присоединения к России в качестве субъектов проходят с 23 по 27 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-сотрудник Белого дома раскрыл методы Вашингтона в борьбе с Россией
Россиян предупредили о «подводных камнях» рассрочки без переплат
Перечислены группы рискующих приобрести преддиабет людей
Киев потребовал чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за референдумов
Белоруссия обвинила Запад в конфликте на Украине
Угрозы Байдена в адрес России сочли безрассудными
В офисе Зеленского допустили возможность призыва в армию студентов
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
В больницы Чечни массово поступили сообщения о минировании
Дацик нокаутировал Емельяненко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.