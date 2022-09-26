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Эрдоган запланировал переговоры с Путиным и Зеленским

Глава МИД Турции: Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: IMAGO / Turkish presidency apaima / Globallookpress.com

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу», — подчеркнул турецкий министр.

Эрдоган наряду с рядом других политиков призывает к прямым переговорам Москвы и Киева. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылки для переговоров Путина с украинским коллегой отсутствуют. Зеленский также сказал, что не готов к переговорам с Россией, отказавшись вести диалог с «теми, кто выдвигает ультиматумы».

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Елизавета Наумова
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