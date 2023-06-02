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14:33, 2 июня 2023Россия

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной

Фото: Globallookpress.com

Москва в настоящее время не видит предпосылок для диалога с Киевом. Об этом, оценивая возможность переговоров с Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, вокруг конфликта на Украине все больше рассуждений о мирном процессе. Пресс-секретарь российского президента назвал такие рассуждения абстрактными.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Позже Путин заявил, что Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Москва всегда стремится к разрешению споров мирными средствами, однако ее оппоненты настроены по-другому.

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    Анастасия Шейкина
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