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19:10, 22 декабря 2022Россия

Путин назвал странным отказ Киева от переговоров с Москвой

Президент Путин заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой является странным
Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Отказ киевских властей от переговоров с Москвой является странным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

27 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной, но Киев принял решение отказаться от переговоров. «Вопрос не в нас», — сказал тогда глава государства.

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Никита Абрамов
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