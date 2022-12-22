Путин назвал странным отказ Киева от переговоров с Москвой

Президент Путин заявил, что отказ Киева от переговоров с Москвой является странным

Отказ киевских властей от переговоров с Москвой является странным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

27 октября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести диалог с Украиной, но Киев принял решение отказаться от переговоров. «Вопрос не в нас», — сказал тогда глава государства.