Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев приняли решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на очевидный факт того, что Украина отказалась от переговоров по указу Вашингтона.