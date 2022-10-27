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21:10, 27 октября 2022Россия

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Президент Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Россия готова к переговорам с Украиной. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев приняли решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на очевидный факт того, что Украина отказалась от переговоров по указу Вашингтона.

Марина Совина
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