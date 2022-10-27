Кремль заявил об очевидности отказа Киева от переговоров с Москвой

Песков заявил об очевидности отказа Киева от переговоров с Москвой по указу Вашингтона

Очевидно, что Киев отказался от переговоров с Москвой по указу Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Ранее лидер Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил, что президент России Владимир Путин якобы просил его передать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Москва готова к переговорам с Киевом.

«При этом, президент подчеркнул, что, ну очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно», — сказал представитель Кремля.

О визите Умару Сиссоку Эмбало на Украину 26 октября сообщил Владимир Зеленский. Он отметил, что это первый лидер африканского государства, посетивший страну после 24 февраля.

4 октября Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.