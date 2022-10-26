Президент Гвинеи-Бисау приехал к Зеленскому после переговоров с Путиным

Президент Украины Зеленский заявил, что в страну прибыл лидер Гвинеи-Бисау Эмбало

На Украину прибыл президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать вас на Украине», — заявил Зеленский.

25 октября Эмбало провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств, среди прочего, обсудили вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.