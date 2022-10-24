Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 24 октября 2022Мир

Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской страны

Путин проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало в Москве 25 октября

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится и проведет очные переговоры с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Встреча пройдет в Москве 25 октября. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля, пишет ТАСС.

«Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике», — говорится в сообщении представителей Кремля.

Отмечается, что Путин также обсудит с лидером западноафриканской страны вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Путина планов проведения международных переговоров с лидерами западных стран в контексте Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Женщина начала страдать от неконтролируемого смеха из-за редкого заболевания
Шеф-повар предупредил о вызывающей рак тефлоновой посуде
Стало известно о переговорах Путина с лидером западноафриканской страны
Захарова высказалась об оправдании журналиста Красовского
ЕС пригрозил Ирану новыми санкциями
В России заметили изменение в поведении инвесторов
Пожизненно осужденный рассказал об изнасиловании и убийстве пенсионерки
В Кремле анонсировали проведение Путиным заседания Совета обеспечения ВС России
Макгрегор анонсировал возвращение в UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.