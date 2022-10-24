Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам

Песков заявил, что Путин пока не планирует проводить международные переговоры

Президент России Владимир Путин не планирует проведения международных переговоров. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в понедельника, 24 октября, приводит «Интерфакс».

«Нет. В настоящий момент не планируется», — сказал Песков, когда его спросили, не собирается ли российский лидер на своем уровне проводить переговоры, аналогичные тем, что провел министр обороны Сергей Шойгу.

23 октября глава Минобороны России побеседовал с коллегами из четырех стран: министром обороны Великобритании Беном Уолессом, министром обороны Турции Хулуси Акаром, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны США Ллойдом Остином.

Все переговоры прошли в формате телефонного разговора. Уточнялось, что представители оборонных ведомств обсуждали ситуацию на Украине. Шойгу указал на то, что она имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.