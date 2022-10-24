Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам
Президент России Владимир Путин не планирует проведения международных переговоров. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в понедельника, 24 октября, приводит «Интерфакс».
«Нет. В настоящий момент не планируется», — сказал Песков, когда его спросили, не собирается ли российский лидер на своем уровне проводить переговоры, аналогичные тем, что провел министр обороны Сергей Шойгу.
23 октября глава Минобороны России побеседовал с коллегами из четырех стран: министром обороны Великобритании Беном Уолессом, министром обороны Турции Хулуси Акаром, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны США Ллойдом Остином.
Все переговоры прошли в формате телефонного разговора. Уточнялось, что представители оборонных ведомств обсуждали ситуацию на Украине. Шойгу указал на то, что она имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.