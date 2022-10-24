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13:10, 24 октября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам

Песков заявил, что Путин пока не планирует проводить международные переговоры
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует проведения международных переговоров. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в понедельника, 24 октября, приводит «Интерфакс».

«Нет. В настоящий момент не планируется», — сказал Песков, когда его спросили, не собирается ли российский лидер на своем уровне проводить переговоры, аналогичные тем, что провел министр обороны Сергей Шойгу.

23 октября глава Минобороны России побеседовал с коллегами из четырех стран: министром обороны Великобритании Беном Уолессом, министром обороны Турции Хулуси Акаром, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны США Ллойдом Остином.

Все переговоры прошли в формате телефонного разговора. Уточнялось, что представители оборонных ведомств обсуждали ситуацию на Украине. Шойгу указал на то, что она имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

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Евгения Куликова
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