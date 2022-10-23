Шойгу за день провел переговоры с министрами обороны четырех стран

Шойгу за день поговорил с коллегами из Великобритании, Турции, Франции и США

Глава Минобороны России Сергей Шойгу за один день, воскресенье, 23 октября, поговорил с коллегами из четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином.

В ходе переговоров министры обсудили ситуацию на Украине. Шойгу указал на то, что она имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

В разговоре с коллегами из Великобритании, Турции и Франции он также заявил, что Киев готовит возможную провокацию с применением «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, в котором помимо радиоактивных материалов присутствует обычная взрывчатка.

О планах Украины применить «грязную бомбу» также ранее сообщило агентство РИА Новости, сославшись на свои источники за рубежом. По его данным, Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на территории Украины, а также запустить антироссийскую кампанию и подорвать доверие к стране.