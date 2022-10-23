Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России в воскресенье, 23 октября.

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

