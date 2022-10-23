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16:48, 23 октября 2022Россия

Шойгу созвонился с министром обороны Британии

Глава Минобороны России Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Уоллесом

Фото: Grigory Sysoyev / Reuters

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщает ТАСС.

В ходе беседы руководители ведомств обсудили ситуацию на Украине. Так, российский министр поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

Ранее Шойгу созвонился с главой Минобороны Турции и Франции. Темой переговоров также стала ситуация на Украине, «которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», и вероятная провокация местных властей.

О планах Украины применить «грязную бомбу» сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники за рубежом. По его данным, Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на территории Украины, надеясь запустить мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к стране.

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Варвара Кошечкина
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