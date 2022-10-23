Стало известно о подготовке провокации с применением «грязной бомбы» на Украине

РИА Новости: Киев готовит провокацию с «грязной бомбой» на Украине, чтобы обвинить Россию

Власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники за рубежом.

Провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине. Тем самым авторы провокации надеются запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

По данным источников, разработкой «грязной бомбы» занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах Днепропетровской области, а также Киевский Институт ядерных исследований. Работы находятся на завершающей стадии.

Параллельно с этим сотрудники Офиса президента Украины контактируют с представителями Великобритании, чтобы те передали Киеву отдельные компоненты ядерного оружия.

Расчет сделан на то, что в случае успешной реализации провокации большинство стран отвернется от России из-за «ядерного инцидента». Запад вновь поднимет вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины.