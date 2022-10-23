Зеленский призвал мир нанести ядерный удар по Кремлю

Зеленский: мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC призвал мир ударить по Кремлю, если Россия нанесет удары по украинским центрам решений. Об этом сообщает RT.

В случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер считает, что при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

Призывы Зеленского

В начале октября Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.

Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Владимир Зеленский Президент Украины

Позже политик заявил, что не имел в виду применение ядерного оружия по России, когда говорил о превентивных ударах. Он заявил, что речь шла о новых санкциях западных стран, которые должны предотвратить ядерную войну.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского и заявил, что на них должны обратить внимание все страны мира. По его мнению, заявления украинского лидера не что иное, как призыв к началу мировой войны.

Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза. В первую очередь двое первых Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков также заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания «направляют, руководят деятельностью и говорят о намерениях защищать до самого конца» и поэтому должны нести ответственность за действия и заявления «этого человека и этого режима».

Опасения мира

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ответные меры Вашингтона в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба самого удара.

По его словам, для Соединенных Штатов не имеет значение, будет ли ядерное оружие применено в тактическом или более крупном масштабе.

Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать градации Джейк Салливан Помощник президента США по национальной безопасности

При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер оценил вероятность применения Россией ядерного оружия. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты не видят признаков подготовки Москвы к подобному шагу.

Райдер заверил граждан США в том, что ведомство готов отреагировать на возможное применение Россией ядерного оружия и продолжает пристально следить за ситуацией.

В то же время мы не видели каких-либо свидетельств того, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие Патрик Райдер Официальный представитель Пентагона

По его словам, российская сторона предупреждена о последствиях подобного решения, добавив, что Вашингтон в течение многих лет сохраняет мощный потенциал сдерживания и тесно взаимодействуют с союзниками в этом вопросе.

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки, Джереми Флеминг, в свою очередь, признал отсутствие гарантий того, что странам Запада удастся быстро и своевременно обнаружить факт нанесения Россией ядерного удара.

Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий Джереми Флеминг Руководитель Центра правительственной связи Великобритании

Флеминг выразил надежду на то, что подход президента России Владимира Путина к данному вопросу позволит Западу заранее узнать о потенциально готовящемся ударе. Также он указал на то, что нынешняя риторика России в этом вопросе вызывает беспокойство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не сообщит России, как именно отреагирует на применение ядерного оружия Москвой.

Пока что мы не наблюдали повышения степени готовности [российских ядерных сил] или изменений в российской ядерной политике. Однако мы будем сохранять бдительность и, конечно же, никогда не предоставим им привилегию точно знать, как мы ответим на применение ядерного оружия на Украине, рассказав им об этом, однако последствия будут самыми серьезными. Россия знает об этом Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

По его словам, западные государства лишены «не сопряженных с риском альтернатив» оказанию поддержки Украине.