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Песков назвал США и Великобританию ответственными за заявление Зеленского

Песков: ответственность за заявления Зеленского об ударах должны нести США и Британия

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского о превентивных ударах по России должны нести США и Великобритания, поскольку они «де-факто руководят деятельностью Киева». Его слова приводит РИА Новости.

Также Песков посчитал, что на заявление Зеленского должны обратить внимание все страны мира.

6 октября Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. По его мнению, НАТО таким образом должно исключить применение Россией ядерного оружия.

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Антон Похиляк
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