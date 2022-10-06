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Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

Президент Украины Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Об этом он заявил во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое он провел по видеосвязи, передает РИА Новости.

По его мнению, НАТО должно исключить применение Россией ядерного оружия. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не желает принимать участие в ядерной риторике, которой занимаются страны Запада.

Как сообщало британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны, Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границе с Украиной. Такой вариант событий, считает собеседник издания, более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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