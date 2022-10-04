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Кремль заявил о нежелании участвовать в ядерной риторике Запада

Песков заявил, что Москва не желает участвовать в ядерной риторике западных стран

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва не желает принимать участие в ядерной риторике, которой занимаются страны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — сказал представитель Кремля.

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Ранее британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны заявило, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границе с Украиной. По мнению собеседника издания, такой вариант событий наиболее вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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