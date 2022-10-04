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В Британии заявили об опасениях НАТО из-за возможных ядерных испытаний России

The Times: НАТО предупредила о возможных ядерных испытаниях России в Черном море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В НАТО заявили, что Россия может провести ядерные испытания на границе с Украиной. Тем самым страна сможет «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения». Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленного источника в сфере обороны.

Он предположил, что испытания России, возможно, будут проведены в Черном море. По словам собеседника издания, «это было бы более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине». При этом и такой сценарий, как сообщает газета, не исключен.

По мнению высокопоставленного источника в сфере обороны, применение тактического ядерного оружия на Украине сейчас все же сопряжено со значительными рисками, «в том числе для самой России». Если войска совершат ошибки, то пострадают не только поселения на территории Украины, как сказано в статье, но и российские города. По этой причине российской армии резонно провести ядерные испытания в море, заключил собеседник.

В начале октября координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят никаких признаков готовности России применить ядерное оружие в конфликте на Украине. Помимо этого, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил сомнение, что РФ может пойти на подобный шаг.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что все сообщения о планах применить ядерное и химическое оружие на Украине являются ложью, так как нет необходимости для применения таких мер. По его словам, основное назначение ядерного вооружения России — сдерживание ядерного нападения. Согласно военной доктрине, РФ «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

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Варвара Кошечкина
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