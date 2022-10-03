В США не увидели признаков готовности России к применению ядерного оружия

Совет национальной безопасности США заявил о неготовности России применить ядерное оружие

США не видят никаких признаков готовности России применить ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы не видели никаких признаков того, что господин [президент РФ Владимир] Путин принял такого рода решение», — сказал он.

Кирби обвинил Кремль в «безответственной риторике», которая не подобает «современной ядерной державе».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил сомнение, что Россия может пойти на применение ядерного оружия на Украине. При этом он указал на то, что российские власти ведут себя нерационально в ходе конфликта. Министр добавил, что российскому президенту Владимиру Путину «дали ясно понять, что допустимо, а что — нет».