В Британии усомнились в возможности использования ядерного оружия Россией

Глава Минобороны Британии усомнился в возможности использования ядерного оружия Россией

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сомневается, что Россия может пойти на применение ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает издание The Evening Standard.

При этом политик указал на то, что российские власти ведут себя нерационально в ходе конфликта. Министр добавил, что российскому президенту Владимиру Путину «дали ясно понять, что допустимо, а что — нет».

Помимо этого, Уоллес заявил, что Киеву уже оказывают помощь самые разные страны, и не только те, кто говорит об этом во всеуслышание. Так, он предположил, что в Кремле испытали бы «крайне неприятные» эмоции, узнав о том, кто еще тайно помогает Лондону поставлять оружие и деньги Украине.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что не видит угрозы применения ядерного оружия на Украине.