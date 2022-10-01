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В США не увидели угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине

Глава Пентагона Остин: США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине

Фото: Kilian Karger / Unsplash

В США пока не видят угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что [президент РФ Владимир Путин] принял такое решение», — заявил Остин.

Он также отметил, что в контактах с Россией на высоком уровне Соединенные Штаты донесли свою озабоченность касательно применения ядерного оружия. При этом, отвечая на вопрос о контактах министров обороны США и России, глава Пентагона заявил, что таковых в недавнем прошлом не было.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. При этом пока что США не видят, чтобы Россия всерьез готовилась к этому.

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Алевтина Запольская
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